للمرة الثانية.. نجلاء بدر والدة جميلة عوض في مسلسل "الإ أنا"

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:37 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تواصل الفنانة نجلاء بدرحاليًا تصوير مشاهدها في حكاية "أبيض وردي" أو "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا"، حيث لم يستقر صناع العمل على الاسم النهائى للحكاية، وتُجسد نجلاء بدر خلال الأحداث دور والدة جميلة عوض، والحكاية تدور حول معاناة إحدى الفتيات من ضغوط المجتمع ونظرته السلبية لها.

حكاية "لازم أعيش"هي الحكاية السادسة والأخيرة من مسلسل "إلا أنا" الذي تتولى انتاجه شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويُذاع عبر شاشة dmc، وهو من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج مريم أحمدي، بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، سلمى أبو ضيف، فراس سعيد، باسم مغنية، سلوى محمد علي.

"إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخراني، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.


وتُعد حكاية "أبيض وردى" العمل الثانى الذى يجمع نجلاء بدر وجميلة عوض بعد تقديمهم مسلسل "جريمة شغل" الذى تم عرضه عام 2016، وهذه المرة الثانية التي تُجسد فيها نجلاء بدر والدة جميلة عوض بعدما قدمت ذلك الدور في نفس العمل، والمسلسل شارك في بطولته قصي خولي، منى واصف، أمل عرفة، جيسي عبده، نادين الراسي، فراس سعيد.


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