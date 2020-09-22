مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.39% بمستهل تعاملات اليوم









إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.39% خاسراً 8.91 نقطة ليصل إلى مستوى 2261.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 172.9 مليون سهم محققة ما قيمته 153.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2416 صفقة لعدد 32 سهماً.









وهبطت 5 قطاعات بسوق دبي على رأسها البنوك بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.43%، ثم قطاعي النقل والعقارات بنسبة 0.14%، 0.04%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.12%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.50%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%.