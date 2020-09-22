مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.39% بمستهل تعاملات اليوم
الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:16 ص
نيفين سمير
Advertisements
إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.39% خاسراً 8.91 نقطة ليصل إلى مستوى 2261.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 172.9 مليون سهم محققة ما قيمته 153.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2416 صفقة لعدد 32 سهماً.
وهبطت 5 قطاعات بسوق دبي على رأسها البنوك بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.43%، ثم قطاعي النقل والعقارات بنسبة 0.14%، 0.04%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.12%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.50%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%.
وقفز 12 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 6.87%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 5.15%، فيما تراجع 19 سهماً على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.38%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16.1 مليون ورقة بقيمة 46.5 مليون درهم.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا