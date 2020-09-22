البورصة توقف التداول علي أسهم 16 شركة لتجاوزها النسب المقررة







أوقفت البورصة المصرية اليوم التداول على أسهم 10 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء. أوقفت البورصة المصرية اليوم التداول على أسهم 10 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.





وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم أن هذه الشركات هي شركة النصر للأعمال المدنية، سماد مصر (ايجيفرت)، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، المجموعة المصرية العقارية، العربية للصناعات الهندسية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، دلتا للطباعة والتغليف، اودن للاستثمارات المالية.







