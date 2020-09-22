البورصة توقف التداول علي أسهم 16 شركة لتجاوزها النسب المقررة
الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:07 ص
نيفين سمير
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أوقفت البورصة المصرية اليوم التداول على أسهم 10 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم أن هذه الشركات هي شركة النصر للأعمال المدنية، سماد مصر (ايجيفرت)، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، المجموعة المصرية العقارية، العربية للصناعات الهندسية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، دلتا للطباعة والتغليف، اودن للاستثمارات المالية.
كما أوقفت التداول أيضاً علي العبوات الطبية ، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ليسيكو مصر، مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية ، الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية ، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية .
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