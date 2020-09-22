عيد عبد الملك: لاعبو الزمالك هم من صنعوا كارتيرون

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
كارتيرون
كارتيرون
أمل الحلفاوي
Advertisements

كشف أحمد عيد عبد الملك نجم منتخب مصر السابق، عن رأيه في الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك خلال مسيرته الفنية مع القلعة البيضاء.

وقال عيد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، "كارتيرون مدرب ضعيف فنيا، وكنت أخشي الحديث في السوشيال ميديا حفاظا على استقرار الفريق ،وعدم إثارة الجماهير ضده".

وأضاف،" ميزه كارتيرون هي قدرته على إدارة المباريات الكبري بشكل مثالي، مع رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين ".

وواصل، " المدرب الأرجنتيني كالديرون هو الأقرب للقيادة الفنية لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، خلفا للديك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي لنادي التعاون السعودي".

واختتم، " كارتيرون لم يكن فذ فنيا، وامكانيات لاعبي الزمالك هي التي ساعدته على النجاح وتحقيق بطولة السوبر الافريقي والمحلي أمام الترجي والأهلي ".



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد عيد

أخبار تهمك

عاجل.. الاتحاد الأوروبي يضع مجرم حرب ليبي على قائمة العقوبات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ يومين

قرار مفاجيء من لويس سواريز يحرج برشلونة

منذ ساعة و 22 دقيقة

نجم برشلونة يلحق بـ"فيدال"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أزمة عنيفة بين برشلونة ورونالدو كومان

منذ أقل من ساعة

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وطنطا

منذ نصف ساعة

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. برشلونة يعطل صفقة أتلتيكو مدريد مع سواريز

منذ أقل من ساعتين

تامر عبد الحميد يكشف مفاجأة جديدة بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كافاني يقترب من سانتياجو بيرنابيو

منذ أقل من نصف ساعة

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 20 ساعة

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 21 ساعة

قُضي الأمر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق في الميركاتو

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:58 ص

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

عاجل.. أزمة عنيفة بين برشلونة ورونالدو كومان

10:29 ص

قرار مفاجيء من لويس سواريز يحرج برشلونة

10:00 ص

كافاني يقترب من سانتياجو بيرنابيو

10:56 ص

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

10:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»