كافاني يقترب من سانتياجو بيرنابيو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:56 ص
كافاني
كافاني
علي ماهر حلمي
Advertisements
اقترب المهاجم الدولي الاورجوايني أديسون كافاني لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من الإنتقال لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن نادي ريال مدريد يسعي بقوة لضم مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد الظهور الباهت الذي ظهر عليه الفريق فى افتتاح بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وأضافت التقارير الاسبانية أن ريال مدريد وضع كافاني كهدف اول لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعزيز خط هجوم النادي الملكي بالموسم الجديد.

يذكر أن نادي ريال مدريد تعادل سلبيا أمام نظيره ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كافاني ريال مدريد رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

منذ حوالي 17 ساعة

قُضي الأمر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق في الميركاتو

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ يومين

عاجل.. الاتحاد الأوروبي يضع مجرم حرب ليبي على قائمة العقوبات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أزمة عنيفة بين برشلونة ورونالدو كومان

منذ أقل من ساعة

نجم برشلونة يلحق بـ"فيدال"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. برشلونة يعطل صفقة أتلتيكو مدريد مع سواريز

منذ أقل من ساعتين

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وطنطا

منذ نصف ساعة

كافاني يقترب من سانتياجو بيرنابيو

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 20 ساعة

قرار مفاجيء من لويس سواريز يحرج برشلونة

منذ ساعة و 22 دقيقة

تامر عبد الحميد يكشف مفاجأة جديدة بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:58 ص

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

عاجل.. أزمة عنيفة بين برشلونة ورونالدو كومان

10:29 ص

قرار مفاجيء من لويس سواريز يحرج برشلونة

10:00 ص

كافاني يقترب من سانتياجو بيرنابيو

10:56 ص

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

10:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»