ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وطنطا

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي طنطا اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 73 نقطة بل وحسم البطولة لصالحه منذ أيام قليلة بشكل رسمي.





وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز:





1- الأهلي 73 نقطة.

2- الزمالك 55 نقطة.

3- بيراميدز 51 نقطة.

4- المقاولون العرب 49 نقطة.

5- سموحة 39 نقطة.

6- الاتحاد السكندري 38 نقطة.

7- إنبي 38 نقطة.

8-مصر المقاصة 37 نقطة.

9- أسوان 34 نقطة.

10- طلائع الجيش 33 نقطة.

11- الإنتاج الحربي 33 نقطة

12- الإسماعيلي 31 نقطة.

13- المصري 29 نقطة.

14- حرس الحدود 29 نقطة.

15- الجونة 28 نقطة.

16-وادي دجلة 27 نقطة.

17- إف سي مصر 20 نقطة.

18- طنطا 18 نقطة.



