المؤشر الرئيسي للبورصة يبدأ تعاملات اليوم علي هبوط بنسبة 0.11%

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع على اثر الاعلان عن تسريبات من الخزانة الأمريكية بتحويلات غير شرعية بقيمة تجاوزت 2 تريليون دولار عن طريق البنوك العالمية خلال العقدين الماضيين.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 10898 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 1938 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 2815 نقطة.









وإختتمت البورصة المصرية تداولات أمس الإثنين على تراجعات جماعية للمؤشرات ، بعد أن قلص كلا المؤشرين الرئيسيين مكاسبهما الصباحية ، لينهىى المؤشر الرئيسي على تراجع بنسبة 0.54% عند 10910 نقطة فاقدا مستوى ال 11000 نقطة بمبيعات للمؤسسات الأجنبية على معظم القياديات ، فيما تراجع المؤشر السبعينى متساوى الأوزان بنسبة 0.7% لينهى عند 1958 نقطة بعد حقق قمة تاريخية جديدة تجاوز بها مستوى الـ 2000 نقطة ليقابل بجنى ارباح على معظم الاسهم الصغيرة و المتوسطة لاحقا بالثلاثينى لتنهى جميع المؤشرات بالمنطقة الحمراء على اثر الاعلان عن تسريبات من الخزانة الأمريكية بتحويلات غير شرعية بقيمة تجاوزت 2 تريليون دولار عن طريق البنوك العالمية خلال العقدين الماضيين ،و هو خبر ليس بجديد و كان آخر تلك التحويلات فى 2017



