المؤشر الرئيسي للبورصة يبدأ تعاملات اليوم علي هبوط بنسبة 0.11%
الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:39 ص
نيفين سمير
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع على اثر الاعلان عن تسريبات من الخزانة الأمريكية بتحويلات غير شرعية بقيمة تجاوزت 2 تريليون دولار عن طريق البنوك العالمية خلال العقدين الماضيين.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 10898 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 1938 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 2815 نقطة.
وإختتمت البورصة المصرية تداولات أمس الإثنين على تراجعات جماعية للمؤشرات ، بعد أن قلص كلا المؤشرين الرئيسيين مكاسبهما الصباحية ، لينهىى المؤشر الرئيسي على تراجع بنسبة 0.54% عند 10910 نقطة فاقدا مستوى ال 11000 نقطة بمبيعات للمؤسسات الأجنبية على معظم القياديات ، فيما تراجع المؤشر السبعينى متساوى الأوزان بنسبة 0.7% لينهى عند 1958 نقطة بعد حقق قمة تاريخية جديدة تجاوز بها مستوى الـ 2000 نقطة ليقابل بجنى ارباح على معظم الاسهم الصغيرة و المتوسطة لاحقا بالثلاثينى لتنهى جميع المؤشرات بالمنطقة الحمراء على اثر الاعلان عن تسريبات من الخزانة الأمريكية بتحويلات غير شرعية بقيمة تجاوزت 2 تريليون دولار عن طريق البنوك العالمية خلال العقدين الماضيين ،و هو خبر ليس بجديد و كان آخر تلك التحويلات فى 2017
وهناك من يؤهل الأسواق لأنباء و احداث مفتعلة قديمة لأغراض منها تراجع الأسواق و التى لا ناقة للسوق المصرى فيها و لاجمل و لايزيد إجمالى التحويلات عن طريق بنوك تعمل فى مصر عن نصف المليون دولار 90% منها من بنك سوستيه جنرال الذى تحول لقطر الاهلى QNB ، و الذى كان زريعة لتخويف المستثمرين للتفريط باسهمهم إلا بعض السهم التى اثرت على الاغلاق على ارتفاع بالحد الأعلى ، و الذى ارتفع معه قيم التداول لتسجل 1.598 مليار جنيه بحجم تداول 594 مليون سهم من خلال 57456 صفقة بمخطط سيولة 44% للشراء ، بالتداول على 188 ورقة مالية ربحت منها 51 ورقة و تراجعت 112 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 25 ورقة مالية دون تغيير . ليتراجع رأس المال السوقى للشركات المقيدة ب 4.781 مليار جنيه مسجلا 613.109 مليار جنيه بنهاية تداولات الإثنين .
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