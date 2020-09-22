تعرف على موعد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء 5 .. تردد قناة ON

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:41 ص
مسلسل حكايات بنات الجزء 5
مسلسل حكايات بنات الجزء 5
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تعرف على موعد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء 5 .. تردد قناة ON

يبحث كثيرون من عشاق المسلسلات المصرية عن موعد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء 5؛ حيث تعرض مساء اليوم الإثنين الحلقة الأولى من المسلسل الدرامي "حكايات بنات" الجزء الخامس بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل بجزءه الرابع الذي عرض قبل شهر رمضان الماضي مباشرة.

موعد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء 5
يعرض مسلسل حكايات بنات الجزء 5 عبر شاشة قناة "ON" الفضائية في تمام الساعة الثامنة مساء.

تردد قناة ON
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 10853
- الإستقطاب: أفقي H
- معامل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 12053
الإستقطاب: رأسي V
معامل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6

أبطال مسلسل حكايات بنات الجزء 5
ويعد الجزء الرابع والخامس من العمل عودة قوية لأجزاء المسلسل بعد توقف سنوات وتحقيقه نجاحات كبير أثناء عرض الأجزاء الأولى بأبطالهم المختلفة، والجزء الرابع والخامس إنتاج مشترك بين شركتي المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة تى فيجين للمنتج طارق الجناينى، حيث تم التعاقد على تقديم الجزأين الجديدين من لعرضهما على شبكة قنوات "ON" الفضائية.

أبطال مسلسل حكايات بنات
يشارك في بطولة الجزء الخامس من العمل نفس ابطال الجزء الرابع وهم الفنانة ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، أحمد كرارة، محمد يسرى، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسن، حازم إيهاب، علا رامى، ناهد رشدى، نبيل نور الدين، مروة أنور، مى حسين وتأليف نهال سماحة، محمد عبد العزيز، ماريان هانى وإشرف أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف.

ويرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجال، ويستكمل الجزء الخامس رحلة 4 سيدات وحياتهن العاطفية، من البدايات الجديدة إلى الفراق والنهايات المأساوية.

تعرف على موعد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء 5 .. تردد قناة ON

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