التوعية بمخاطر فيروس كورونا.. ندوة بـ"زراعة عين شمس"

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:41 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements



عقدت كلية الزراعه جامعة عين شمس بالتعاون مع كليه التمريض جامعة عين شمس ندوة توعوية حول فيروس كورونا المستجد تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس،الأستاذه الدكتوره سحر موسى سليمان عميد كليه التمريض جامعه عين شمس، الأستاذ الدكتور احمد جلال عميد كليه الزراعه جامعه عين شمس، الأستاذه الدكتوره هيام رفعت وكيل كليه التمريض لشئون البيئه، والأستاذ الدكتور ايمن صالح مدير عام مستشفيات جامعه عين شمس، الأستاذه الدكتورة ساميه عبده جرجس نائب مدير عام مستشفيات جامعه عين شمس، وذلك للعاملين بكلية الزراعة جامعه عين شمس.

حاضر بها كلا من أ.م.د. اميرة مرسى يوسف الاستاذ المساعد بقسم النساء والتوليد كليه التمريض جامعه عين شمس أ.م.د. شيماء نبيل الاستاذ المساعد بقسم جراحى باطنى كليه التمريض جامعه عين شمس، دانجيه عزت مدرس بقسم النساء والتوليد كليه التمريض جامعه عين شمس، د.ارزاق خليل مدرس بقسم جراحى باطنى كليه التمريض جامعه عين شمس.

وتضمنت الندوه التعريف بفيروس كورونا المستجد وطرق انتقال العدوى وفتره الحضانه للمرض، واعراض المرض والحمايه وطرق منع انتشار المرض والتدابير الوقائيه فى الكليات وكيفيه تهيئه موقع العمل والأجراءات المتبعه من قبل الموظفين اثناء التنقل من المنزل واثناء اوقات العمل.

وأكد القائمين على الندوة على ضرورة تكرار هذه الندوه للطلاب عند بدايه العام الدراسى الجديد.
التوعية بمخاطر فيروس كورونا.. ندوة بـ"زراعة عين شمس"
التوعية بمخاطر فيروس كورونا.. ندوة بـ"زراعة عين شمس"
التوعية بمخاطر فيروس كورونا.. ندوة بـ"زراعة عين شمس"
التوعية بمخاطر فيروس كورونا.. ندوة بـ"زراعة عين شمس"
التوعية بمخاطر فيروس كورونا.. ندوة بـ"زراعة عين شمس"
التوعية بمخاطر فيروس كورونا.. ندوة بـ"زراعة عين شمس"

أخبار تهمك

عاجل.. الاتحاد الأوروبي يضع مجرم حرب ليبي على قائمة العقوبات

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 21 ساعة

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

منذ حوالي 17 ساعة

تامر عبد الحميد يكشف مفاجأة جديدة بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يعطل صفقة أتلتيكو مدريد مع سواريز

منذ أقل من ساعتين

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 20 ساعة

كافاني يقترب من سانتياجو بيرنابيو

منذ أقل من نصف ساعة

قرار مفاجيء من لويس سواريز يحرج برشلونة

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. أزمة عنيفة بين برشلونة ورونالدو كومان

منذ أقل من ساعة

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

نجم برشلونة يلحق بـ"فيدال"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ يومين

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وطنطا

منذ نصف ساعة

قُضي الأمر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق في الميركاتو

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:58 ص

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

عاجل.. أزمة عنيفة بين برشلونة ورونالدو كومان

10:29 ص

قرار مفاجيء من لويس سواريز يحرج برشلونة

10:00 ص

كافاني يقترب من سانتياجو بيرنابيو

10:56 ص

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

10:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»