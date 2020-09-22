انقطاع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة لمدة 18 ساعة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:38 ص
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements




أعلنت محافظة القاهرة، عن إنقطاع المياه عن ١١ منطقة اليوم وأعلنت محافظة القاهرة أن شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى "خارجة المطرية – المسلة ومتفرعاتها – جوبيان ومتفرعاتها – شارع إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – منطقة الالف مسكن – منطقة الهايكستب – النزهة الجديدة"، لمدة 18 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء وحتى الساعة السادسة صباح غدا الأربعاء.

وأهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.، لمدة 18 ساعة تبدأ اليوم الثلاثاء من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة صباح الأربعاء، وذلك نظرًا لقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة عين شمس مما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم، وفق ما أعلنته محافظة القاهرة.


وأعلنت محافظة القاهرة أن شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى "خارجة المطرية – المسلة ومتفرعاتها – جوبيان ومتفرعاتها – شارع إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – منطقة الالف مسكن – منطقة الهايكستب – النزهة الجديدة"، لمدة 18 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء وحتى الساعة السادسة صباح غدا الأربعاء.

أخبار تهمك

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

قُضي الأمر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق في الميركاتو

منذ حوالي 15 ساعة

كافاني يقترب من سانتياجو بيرنابيو

منذ أقل من نصف ساعة

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وطنطا

منذ نصف ساعة

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 21 ساعة

نجم برشلونة يلحق بـ"فيدال"

منذ حوالي 7 ساعات

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

منذ حوالي 17 ساعة

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. برشلونة يعطل صفقة أتلتيكو مدريد مع سواريز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الاتحاد الأوروبي يضع مجرم حرب ليبي على قائمة العقوبات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أزمة عنيفة بين برشلونة ورونالدو كومان

منذ أقل من ساعة

قرار مفاجيء من لويس سواريز يحرج برشلونة

منذ ساعة و 21 دقيقة

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ يومين

تامر عبد الحميد يكشف مفاجأة جديدة بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:58 ص

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

عاجل.. أزمة عنيفة بين برشلونة ورونالدو كومان

10:29 ص

قرار مفاجيء من لويس سواريز يحرج برشلونة

10:00 ص

كافاني يقترب من سانتياجو بيرنابيو

10:56 ص

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

10:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»