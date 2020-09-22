الطالع الفلكي الثّلاثَاء 22/9/2020..فُرَص التّدْفِئَة!





*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى القوس.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الزّبرَة من 20 سبتمبر - 2 أكتوبر.





اليوم 12 تُوت قبطى ، 22 أيلول رُومى ، 5 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (بعد ماعدّيت الأربعين سنة ؟)- وماله ، دَنْتَا إبتديت تُسُوء العربيّة فِنَفس المَعَاد.(عبد المنعم إبراهيم من فيلم وكرالأشرار-1972)





*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





**(الشّمس تنتقل للميزان - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الشّمس من برج العذراء لبرج الميزان فى الثّالثة و30 دقيقة عصر اليوم ، وسوف تبقى فيه لتُغادره للعقرب فى الواحدة فجر 23 أكتوبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى الميزان.(تنتقل للعقرب فى 23 أكتوبر)

(عطارد) ----- فى الميزان.(ينتقل للعقرب فى 27 سبتمبر)

(الزّهرة) ----- فى الأسد. (تنتقل للعذراء 2 أكتوبر)

(القمر) ------ فى القوس.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الحَمَلْ.(ينتقل للثّور فى 7 يناير 2021)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 19 ديسمبر 2020)





إنتقال الشمس/الأنا لبرج الميزان فقد حلّ وقت البحث عن الإعتدال والتوسّط فى الأمور دون تغليب كفّة على الأخرى ، دون شطط على نفسك أو على الطرف الآخر والقوى الكونيّة حيث تتعادل ساعات الليل وساعات النّهار تدعم مساعى العدالة والمُسَاواة على كافة المستويات بمشيئة الله تَعَالى ، الميزان يرمز لكفتين مُتقابلتين يربطهما عمودٌ واحد يُعبّر عن المصلحة المُشتركة كزوج وزوجة ، القلب والعقل ، إيرادات ومصروفات ، وبالعمل على تساوى الكفتيْن دون شطط من كفة على حساب الأخرى نتوقّع سير أمور الحياة بسلاسَة بمشيئة الله تَعَالى.





*الإحتفال بالإعتدال الخريفى

يكون بانتقال الشمس من برج العذراء إلى بُرج الميزان و الإحتفال بالإعتدال الخريفى ثابت اليوم لدى بعض الثقافات





فى الثقافة السّلتيّة الأيرلنديّة القديمة يتم الإحتفال بثمانية مُناسبات





21 مارس/أوستارا- الإعتدال الربيعى





21 يُونيه/ليثا - الإنقلاب الصّيفى





22 سبتمبر/مابون - الإعتدال الخريفى





22 ديسمبر/يولى - الإنقلاب الشتوى





وأربعة إحتفالات فرعيّة هى بيلتان، لوغناساده ،سَامْهَايْن/هالووين ، إمبولك.





فى ثقافتهم فهذا توقيت إنتصارالرّجل الكبير/النّاضج ، البحث عن الأوراق الصفراء والمقصود أنّ التشابه بين أوراق الأشجار الخريف وبين لون الشعر الأبيض لرجل وصل لعمرالأربعين يجعل من الرجل الأربعينى أو فتاة تخطت الثلاثين لهما فرصة الفوز بزواج ميمُون بمشيئة الله تَعَالى ، ففى هذا الوقت لا تجد الأوراق الخضراء الشابة كما فى 21 مارس لكن الفرصة أكبر بالعثور على أوراق صفراء تكفل لك توفير الدفء فى الأيام الباردة القادمة ، هذا يزيد من فرصة من لهم الفئة العمريّة المتوازية مع مُوسم الإعتدال الخريفى والذى يعنى أن الرجل أو المرأة لم يعودو صغاراً لكنهم فى نفس الوقت لم يصلو لمرحلة شتاء العمر، لكن مُعتدلين فى إعتدال مُوسم الخريف.





*شخصيّة جيمس بُوند السّينمائيّة

أدّاها رُوجر مُور و شون كونرى، إتضح أن كونرى أدّى (آخر) أدواره كجيمس بوند وعمره 41 سنة ، بينما قام مور بأداء (أوّل) أدواره كجيمس بوند وعمره 46 سنة ، مع ذلك بَدَا مورللجماهير أكثر شباباً وبهجة وقدّم الشخصيّة لسبعة أفلام لمدة 12 سنة.





*شُوبُون نو هِى، إحتفاليّة يابانيّة

اليوم عطلة رسميّة فى اليابان بسبب الإعتدال الخريفى حيث تتساوى ساعات الليل والنّهار على مدار العام بالإضافة للإعتدال الرّبيعى ، كما يعنى باللغة اليابانيّة إحتفال الخريف بأرواح الأباطرة/الأجداد واليوم هو المنتصف لسبعة أيام ثلاثة فاتت و ثلاثة قادمة واليوم هو المُنتصف بينهم يقوم فيه اليابانيّون بزيارة قبور أجدادهم وذويهم وتقديم وجبات الأرزّ للفقراء كصدقة جارية بإسم الأجداد وحرق عيدان البخورعند القبور ووضع باقات الزّهورعليها وأداء الصلوات والأدعية لله تَعَالى بنيّة أن ترتاح أرواحهم ، هذا اليوم يُسمّى هِجَانْ وهى كلمة بوذيّة تعنى (لقد تركت هذا العالم المليئ بالجشع والرّغبات ووصلت إلى يوتوبيا الضّفة الأخرى بعد إجتيازى لنهر الموت) فبسبب تساوى ساعات الليل والنّهار/ الحياة والموت ، تكون البوابات الكونيّة مفتوحة لتواصل مُحتمل بين سكّان ضفّة الحياة الدّنيا والضّفة المُقابلة/الحياة الآخرة والخريف يُعبّر عن الجسر أو المعبَر من الصيف إلى الشتاء بما يُمثّله من تذكّر لدورة الحياة والموت، على الرّغم من إنتشار البوذيّة فى الهند والصّين إلا أنّ الإحتفال بهذا اليوم مقصور على الشعب اليابانى فقط.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: قد تتحدّث بأسلوب لاتجد فيه أى خطأ لكنّه يحتوى على قدر من العجرفة والغرور، إحترس من ألفاظك خاصّةً أمام من هم أقل منك فى الثروة.





برج الثور: إستعمل الحسّ الفكاهى وروح المرح لتلطيف الأجواء السّاخنة بين أفراد العائلة أو الأصدقاء المتخاصمين، بعيداً عن الإنتقاد اللاذع.





برج الجوزاء: أنت مُتفائل وتنظر للنّصف المُمتلئ من الكوب فتمسّك بمبدئك ، ابتعد عن مجالسة أعداء النجاح والحسودين ، لكن لاتُهمل نُصح الناصحين.





برج السّرطان: إن واجهت ضائقة ماليّة طارئة فلا حرج من طلب المساعدة من كبار العائلة أوأخذ جزء من إحتياطى الطوارئ ، المهم إبتعادك عن القروض.





برج الأسد: نسيان الماضى وعدم البكاء على اللبن المسكوب أفضل مايُمكن عمله فما فات قد فات، إلتفاتك للخلف يجعلك تقع على وجهك فانظر للأمام بتفاؤل.





برج العذراء: وُضعت التقاليد والقوانين للمنفعة العامّة ، لذا لاتحاول خرق القوانين أو التقاليد وتمسّك بها لمصلحتك قبل مصلحة غيرك.





برج الميزان: المُوازنة بين الوالدة والزوجة، أو الوالد والإبن ليست صعبة إن كنت تتمتّع بمهارة تقسيم وإدارة الوقت، والقليل من طول البال والوجه البشوش.





برج العقرب: عليك إستعمال مهارة تقسيم الوقت لإنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لا يُترك كله.

برج القوس: رُبما تحدثت اليوم مع زوجة المستقبل فتحدّث بلباقة، إن كنت مُتزوّجاً فجهّز نفسك بالهدايا المُنَاسِبَة إستعداداً لواجب العسل بمشيئة الله تَعَالى.





برج الجدى: شعورك بالصقيع يتوقّف على حجم الملابس الثقيلة التى ترتديها ، هذا يعنى الإنتباه لأموالك ونفقاتك وألا تَشْتَرِ إلا ماتحتاجه فقط.





برج الدّلو: إسترجاع الخبرات السابقة بسرعة خاطفة وتذكر الدروس المستفادة من الماضى مفيد عند وجود مشكلة تُعرَض عليك ، لاتقع فى الخطأ مرتين.





برج الحوت: قم بتحديد أولوياتك وابدأ بتنفيذها أولاً بأولّ لكن إحرص ألا تضع الأولويّات بترتيبٍ خاطئ، عندها قد تبدأ فى التساؤل عن سبب الفشل.