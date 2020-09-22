القائمة الكاملة لأبطال فيلم "سقراط ونبيلة"

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:34 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يقوم المخرج هشام الشافعي حاليًا بالتحضير لفيلمه الجديد "سقراط ونبيلة"، حيث يقوم حاليًا معاينة أماكن التصوير، ومن المقرر انطلاق مع مطلع شهر أكتوبر المقبل.

"سقراط ونبيلة" بطولة أشرف عبد الباقي، أحمد فتحي، دينا، شريف دسوقي، سامي مغاوري، محمد فهيم، ملك، والفيلم من تأليف عبد الفتاح كمال.

ويشهد الفيلم عودة المخرج هشام الشافعي لإخراج الأعمال السينمائية مرة أخرى بعد غياب دام لمدة 12 عامًا بعد تقديمه فيلم "إحنا اتقابلنا قبل كده".

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