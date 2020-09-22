الذهب يرتفع وسط إجراءات عزل دولية جديدة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:45 ص
بوابة الفجر
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 ارتفع الذهب داخل نطاق ضيق يوم الثلاثاء في حين تصدت مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء أوروبا لضغط قوة الدولار على المعدن النفيس قبل كلمات مهمة لصانعي القرار في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1914.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0431 بتوقيت جرينتش، بعدما خسر ثلاثة بالمئة إلى 1882.70 دولار للأوقية، وهو أقل مستوى منذ 12 أغسطس آب، يوم الاثنين.

وكسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 1919.70 دولار يوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أدى صعود الدولار لتراجع جاذبية الذهب في حين حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه أمام عملات منافسة أثناء مساء الاثنين.

ويرفع الدولار القوي تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

وقالت مارجريت يانج من ديلي فيكس التي تغطي العملات والسلع والمؤشرات ”الذهب أكثر حساسية الآن للدولار من أي من العوامل الأخرى“.

لكن الذهب لقي دعما من مخاوف حيال إجراءات عزل جديدة في أوروبا كما أن شكوكا إزاء تعاف اقتصادي سريع نأت بالمستثمرين عن الأصول عالية لمخاطر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.73 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين 1.2 بالمئة إلى 891.75 دولار وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلي 2293.71 دولار للأوقية.


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