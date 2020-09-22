الهند: إصابات كورونا تتخطى الـ5 مليون حالة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:41 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا، في الهند 5.5 مليون إصابة، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

                                       

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، في أحدث إحصائية لها، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، في البلاد تجاوز 5.5 مليون حالة.

 

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، تسيجل 75,083 حالة جديدة، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 5,562,664 إصابة.

 

ويعد هذا العدد من الإصابات في الهند أقل عدد إصابات يومي منذ نحو شهر، وفقا لرويترز.

 

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