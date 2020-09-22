النقل والزراعة والتجارة يبحثوا تكامل المشروعات لتحفيز الاستثمار وإحداث التنمية الاقتصادية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:32 ص
بوابة الفجر
كرستينا عياد
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عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل اجتماعًا موسعًا مع  السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور مساعد وزير التجارة والصناعة وقيادات الوزارات الثلاثة وذلك لبحث التكامل بين المشروعات التي تنفذها هذه الوزارات لتحفيز بيئة الاستثمار وإحداث التنمية الاقتصادية المنشودة.


أكد كامل الوزير علي أن إستراتيجية وزارة النقل تعتمد على التنسيق والتكامل بينها وبين كافة الوزارات الأخرى فيما يتم تنفيذه وتخطيطه من مشروعات  بما يساهم في أحداث التنمية الشاملة باعتبار أن النقل بكافة أنواعه يعتبر الركيزة الأساسية المرتبطة بالصادرات والواردات وبنقل المنتجات الزراعية والصناعية من أماكن التمركز الزراعي والصناعي إلى مناطق التوزيع وإلى  الموانئ البحرية.

مضيفا أن كافة مشروعات الوزارة سواء في مجال الطرق والكباري أو في مجال السكك الحديدية او في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية يراعى فيها الربط مع المناطق الزراعية والصناعية بما يحفز بيئة الاستثمار وبما يعود إيجابيا على الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية الاقتصادية.

مشيرا الى  الجهود الحالية وخطط الوزارة  لزيادة الربط التجاري ونقل البضائع مع الدول الاخرى مثل السعودية عن طريق خط سفاجا ضبا  والاردن عن طريق خط نويبع العقبة وكذلك مخططات الربط السككي مع السودان وتنفيذ طريق القاهرة اسوان الصحراوي الغربي الذي يعتبر جزء من محور القاهرة كيب تاون  بالاضافة  إلي جهود وزارة النقل لجعل مصر مركزا لتجارة الدول الاوروبية الى افريقيا.

ومن جانبه أشاد  وزير الزراعة باستراتيجية وزارة النقل التي تعتمد على التنسيق مع الوزارات الاخرى فيما يتعلق بالمشروعات، خاصة وان النقل يعتبر احد أهم عوامل نجاح منظومة نقل المنتجات الزراعية وأحد أهم العوامل الجاذبة للإستثمار وأن مناطق الإستصلاح الزراعي المطلوب خدمتها هي شرق العوينات وتوشكي وغرب المنيا ووسط وشمال سيناء.

وفي الختام أكد وزير النقل على تلبية كافة المقترحات المقدمة من وزارتي  التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي فيما يتعلق بمساهمة وزارة النقل في رفع كفاءة عدد من الطرق أو زيادة عدد عربات المبردات الخاصة بالسكة الحديد بما يعود إيجابيا على عملية نقل المنتجات الزراعية والصناعية وزيادة  حركة الصادرات والواردات.
النقل والزراعة والتجارة يبحثوا تكامل المشروعات لتحفيز الاستثمار وإحداث التنمية الاقتصادية
النقل والزراعة والتجارة يبحثوا تكامل المشروعات لتحفيز الاستثمار وإحداث التنمية الاقتصادية
النقل والزراعة والتجارة يبحثوا تكامل المشروعات لتحفيز الاستثمار وإحداث التنمية الاقتصادية
النقل والزراعة والتجارة يبحثوا تكامل المشروعات لتحفيز الاستثمار وإحداث التنمية الاقتصادية
النقل والزراعة والتجارة يبحثوا تكامل المشروعات لتحفيز الاستثمار وإحداث التنمية الاقتصادية
النقل والزراعة والتجارة يبحثوا تكامل المشروعات لتحفيز الاستثمار وإحداث التنمية الاقتصادية
النقل والزراعة والتجارة يبحثوا تكامل المشروعات لتحفيز الاستثمار وإحداث التنمية الاقتصادية
النقل والزراعة والتجارة يبحثوا تكامل المشروعات لتحفيز الاستثمار وإحداث التنمية الاقتصادية

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