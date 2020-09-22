"المحامين" تعلن مواعيد جلسات حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد

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أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن مواعيد جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد خريجي كليات الحقوق بالجامعات المصرية.



وأكد حسين الجمال، أمين عام النقابة، علي أنه تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر الجاري، ليكون موعدا لأداء اليمين القانونية لمحامي نقابات شمال وجنوب القاهرة، شرق وغرب الإسكندرية، مرسى مطروح، كفر الشيخ، طنطا، المحلة الكبرى، المنوفية، دمياط، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، شمال وجنوب سيناء، شمال وجنوب الدقهلية، شمال وجنوب الشرقية، شمال وجنوب البحيرة.



وأضاف “الجمال” إنه تم تحديد يوم الأربعاء 30 سبتمبر الجاري، ليكون موعدا لأداء اليمين القانونية لمحامي نقابات؛ القاهرة الجديدة، حلوان، وشمال وجنوب الجيزة، شمال وجنوب القليوبية، الفيوم، بني سويف، المنيا، شمال وجنوب أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر.



جدير بالذكر أن آداء القسم يكون بقاعة اتحاد عمال مصر، بجوار قسم الأزبكية، بشارع الجلاء، بالقاهرة.