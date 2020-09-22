سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-9-2020 مقابل الجنيه المصري في البنوك

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:39 ص
بوابة الفجر
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استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-9-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، مقابل 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع، وننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم في البنوك، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 
15.68 جنيه للشراء
15.78 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 
15.70 جنيه للشراء
15.80 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر
 
15.70 جنيه للشراء 
15.80 جنيه للبيع 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 
15.68 جنيه للشراء
15.78 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 
15.69 جنيه للشراء
15.79 جنيه للبيع

 
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 
15.69 جنيه للشراء
15.79 جنيه للبيع


سعر الدولار فى بنك عودة
 
15.70 جنيه للشراء
15.80 جنيه للبيع 

 
سعر الدولار فى بنك القاهرة
 
15.69 جنيه للشراء
15.79 جنيه للبيع



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