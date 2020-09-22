طبيب فجر مفاجأة عن خلع الكمامة وإعادة ارتدائها مرة أخرى (فيديو)

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حذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من خلع الطلاب الكمامة في المدرسة وإعادة ارتدائها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الكمامة ستصبح مصدر قوي لنقل عدوى وخطر على مجتمعات المدارس، إذا أعيد ارتداؤها مرة أخرى.



وأشار "بدران"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن أولياء الأمور أن يعلموا أولادهم ارتداء الكمامة لفترة طويلة خاصة مع اقتراب بداية الدراسي، منوها بأنه يجب أن يكون مع الطالب أكثر من كمامة حتى عندما يخلع واحدة ليرتاح منها قليلا، يقوم بارتداء أخرى جديدة.



وطالب عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بعدم عودة الشيشة إلى المقاهي مرة أخرى، حيث أن الشيشة تعادل 200 سيجارة، وتؤثر سلبا على صحة الإنسان.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 90332 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 102141 حالة من ضمنهم 90332 حالة تم شفاؤها، و5787 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



