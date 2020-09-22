إنقاذ حامل في 5 توائم بعد جراحة ناجحة أثر إصابتها بتسمم في قنا

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أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن نجاح فريق طبى بمستشفى قنا الجامعى، فى إنقاذ حياة سيدة حامل فى خمسة توائم، بعد إصابتها بتسمم حمل فى الشهر الثامن من حملها، مؤكدا أن أطباء قسمى النساء والتوليد والتخدير نجحوا فى إجراء عملية قيصرية ناجحة لسيدة التى تخضع لإشراف طبى لمتابعة حالتها باستمرار كما أن أطفالها الخمسة بحالة جيدة.



وقال الدكتور محمد يوسف أحمد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بقنا، إن تلك العملية تأتي في ضوء الطفرة الطبية التى تشهدها مستشفيات قنا الجامعية فى ظل التوجيهات المستمرة من جانب الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة بتقديم الرعاية الفائقة لأهالينا من المرضى، وبإشراف الدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب.



وأوضح أنه فور استقبال قسم النساء والتوليد بطب قنا والمستشفى الجامعي، للسيدة تم توقيع الكشف الطبي عليها، حيث تبين أنها حامل بخمسة توائم في الشهر الثامن، لكنها كانت تعاني من تسمم حمل، وعلى الفور تم إدخالها العمليات وتم إجراء جراحة قيصرية عاجلة لها ووضعت خمسة توائم ( ولدين وثلاث بنات ).



ضم الفريق الطبى الذى أجرى عملية الولادة الدكتور محمود عبده محمد حلمي مدرس مساعد النساء والتوليد بكلية طب قنا، والطبيب معاذ حماده محمد طبيب مقيم بقسم النساء والتوليد، والطبيب كريم جمال طبيب مقيم، والطبيبة علياء بدوى طبيب مقيم بقسم النساء، وبإشراف الدكتور محمد عبدالرحمن مدرس النساء والتوليد، وبرعاية الدكتور عبدالناصر عبدالجابر رئيس قسم النساء والتوليد بكلية طب قنا، كما ضم الفريق الطبيبة نهاد المدرس المساعد بقسم التخدير، والطبيبة أميرة جمعة طبيب مقيم بقسم التخدير، تحت رعاية الدكتور جاد سيد رئيس قسم التخدير، وباشر حالة الأطفال الدكتور خالد عبدالله رئيس قسم الأطفال، والدكتور مصطفى سعيد المدرس المساعد بقسم الأطفال، والطبيب بولا رأفت طبيب مقيم بقسم الأطفال، ورنادا سعد طبيب مقيم بقسم الأطفال، ومن قسم التمريض شاديه أحمد من تمريض العمليات.