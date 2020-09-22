عمرو أديب: الإخوانجي دائما عديم الموهبة (فيديو)

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن اطلاق هاشتاج "اقتحموا مدينة الإنتاج الإعلامي" دليلا على تخوفهم من الإعلام المصري، معلقا: "إحنا مش هنسكت ليكم".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "مفيش شاعر اخوانجي، أو مغني اخوانجي، أو مؤلف اخوانجي، أو موهوب في أي حاجة.. الإخوانجي دائما عديم الموهبة، عندهم الفكر الجمعي، مفيش موهبة"، لافتا إلى أنهم يتجهوا لإزالة أي شيىء لا يعرفون التعامل معه.



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من جهة أخرى، تلعب قطر دورا تخريبيا بشكل كبير لنشر العنف والإرهاب في دور المنطقة، من خلال دعم الجماعات الإرهابية والمسلحة في العديد من الدول، وقدم النظام القطري تمويل كبير للحوثيين خلال الفترة الماضية، من اجل الإضرار بدول المنطقة، وهو ما كشفته العديد من التقارير المخابراتية.



تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب، قالت إن الدوحة ونظامها تمد الجماعات الإرهابية بالعديد من المعلومات الخاصة بالدول من اجل استهداف المراكز الحيوية فيها بالعمليات الإرهابية، إضافة إلى توفير كافة وسائل الدعم الأخرى، والترويج لهم عبر قناة الجزيرة، ووسائل إعلام قطر، بشكل كبير، وهو ما يكشف الوجه الحقيقي لتميم بن حمد.



وأضاف التقرير، أن قطر تدعم حزب الله اللبناني، وتوفر له كل التمويلات من اجل استخدام في عمليات إرهابية وتخريبية، من خلال مؤسساتها الخيرية العديدة، إضافة إلى دعمها إلى الحوثيين، من أجل نشر الفوضى والإرهاب في اليمن والسعودية وغيرها من دول المنطقة، بجانب دعم الجماعات المسلحة والإرهابية في العديد من الدول من اجل خدمة النظام القطر

