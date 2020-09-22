إصابات كورونا في المكسيك تتجاوز الـ700 ألف حالة

تجاوز العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا في المكسيك، الـ700 ألف حالة، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

ورصدت وزارة الصحة المكسيكية، 2917 إصابة في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 700580 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 204 وفيات جديدة جراء الفيروس، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 73697.

وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية، أن العديد الحقيقي للمصابين يبقى أكبر من الأرقام المعلنة بسبب قلة فحوصات الكشف عن الفيروس.