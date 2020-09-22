عاجل.. برشلونة يعطل صفقة أتلتيكو مدريد مع سواريز
الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:30 ص
وكالات
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كشف الصحفي الموثوق ألفريدو مارتينيز عن رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، يتجه لتعطيل عملية انتقال لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد هذا الصيف.
قال الصحافي بإذاعة أوندا ثيرو الإسبانية: "برشلونة لا يقبل أن يذهب سواريز
إلى أتلتيكو مدريد مجاناً.. لا يريد برشلونة تقوية منافس مباشر له مثل أتلتيكو
مدريد بمنحه سواريز، لا يريدون تكرار عملية دفيد فيا".
وتابع: "شروط سواريز لمغادرة برشلونة هي عدم خسارة المال، لتحصيل مدة
العقد المتبقية.. إذا فشلت عملية نقل سواريز إلى أتلتيكو مدريد، فسيكون لديه
احتمالات كبيرة للبقاء في برشلونة".
واختتم: "اللاعب الوحيد الذي سيحصل برشلونة على المال من أجله هو
نيلسون سيميدو الذي سيذهب إلى وولفرهامبتون".
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