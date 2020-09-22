عاجل.. برشلونة يعطل صفقة أتلتيكو مدريد مع سواريز

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:30 ص
بارتوميو
بارتوميو
وكالات
Advertisements

كشف الصحفي الموثوق ألفريدو مارتينيز عن رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، يتجه لتعطيل عملية انتقال لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد هذا الصيف.

 

قال الصحافي بإذاعة أوندا ثيرو الإسبانية: "برشلونة لا يقبل أن يذهب سواريز إلى أتلتيكو مدريد مجاناً.. لا يريد برشلونة تقوية منافس مباشر له مثل أتلتيكو مدريد بمنحه سواريز، لا يريدون تكرار عملية دفيد فيا".

 

وتابع: "شروط سواريز لمغادرة برشلونة هي عدم خسارة المال، لتحصيل مدة العقد المتبقية.. إذا فشلت عملية نقل سواريز إلى أتلتيكو مدريد، فسيكون لديه احتمالات كبيرة للبقاء في برشلونة".

 

واختتم: "اللاعب الوحيد الذي سيحصل برشلونة على المال من أجله هو نيلسون سيميدو الذي سيذهب إلى وولفرهامبتون".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي برشلونة برشلونة اخبار برشلونة اليوم اتلتيكو مدريد

أخبار تهمك

قُضي الأمر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق في الميركاتو

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 19 ساعة

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يكشف عن إضراب لاعبي الزمالك أثناء فترة فيريرا

منذ ساعة و 17 دقيقة

ميدو: أيمن حفني هو من طلب الرحيل عن الزمالك

منذ 40 دقيقة

تامر عبد الحميد يكشف مفاجأة جديدة بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل العرض السعودي المقدم لـ «فايلر» للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ يوم

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 18 ساعة

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يقترب من ضم بديل "سيميدو"

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلونة يلحق بـ"فيدال"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تصدر بيانا جديدا بشأن فيروس كورونا.. 126 حالة إصابة و17 وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

كوتينيو يقرب جريزمان من برشلونة

أهداف مباراة - برشلونة 2 × 0 أتلتيكو مدريد

عاجل.. أتلتيكو مدريد يخطف صفقة برشلونة والريال

كورونا يعطل صفقة برشلونة مع لاوتارو مارتينيز

نجم برشلونة يعطل صفقة نيمار

عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:58 ص

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

تامر عبد الحميد يكشف مفاجأة جديدة بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

07:31 ص

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

10:01 م

نجم برشلونة يلحق بـ"فيدال"

03:57 ص

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

02:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»