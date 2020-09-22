مانشستر يونايتد يخشى مفاجآت لوتون تاون

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:56 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
وكالات
Advertisements

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً على نظيره لوتون تاون اليوم الثلاثاء، على ملعب "كينلورث رود"، ضمن منافسات الدور الثالث لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

 

يسعى يونايتد تحت قيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشار تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، بعدما سقط في المواجهة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي أمام نظيره كريستال بالاس 1-3، ضمن منافسات الجولة الثانية للمسابقة.

 

ومن المقرر أن يلتقى الفائز من مباراة مانشستر يونايتد ولوتن تاون، مع الفائز من برايتون وبريستون، في دور الـ16 للنسخة الحالية من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

 

وتقام 4 مواجهات أخرى في نفس الدور اليوم الثلاثاء، حيث يلتقى ليتون أورينت مع توتنهام هوتسبير، ووست بروميتش ألبيون مع برينتفورد، كما يواجه نيوبورت كونتي نظيره واتفورد، ويحل هال سيتي ضيفاً على وست هام يونايتد.

ويعد مانشستر سيتي حامل لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعدما توج بها في مارس (آذار) الماضي للموسم الثالث توالياً، وذلك على حساب فريق أستون فيلا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد كاس رابطة المحترفين الانجليزية الدوري الانجليزي اخبار الرياضة اليوم

أخبار تهمك

نجم برشلونة يلحق بـ"فيدال"

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يكشف عن إضراب لاعبي الزمالك أثناء فترة فيريرا

منذ ساعة و 16 دقيقة

برشلونة يقترب من ضم بديل "سيميدو"

منذ حوالي 5 ساعات

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الصحة" تصدر بيانا جديدا بشأن فيروس كورونا.. 126 حالة إصابة و17 وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

قُضي الأمر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق في الميركاتو

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تامر عبد الحميد يكشف مفاجأة جديدة بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تفاصيل العرض السعودي المقدم لـ «فايلر» للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

منذ حوالي 16 ساعة

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ يوم

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

منذ حوالي 19 ساعة

ميدو: أيمن حفني هو من طلب الرحيل عن الزمالك

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

أهداف مباراة - مانشستر يونايتد 3 × 1 هيديرسفيلد تاون

أهداف مباراة - هيديرسفيلد تاون 1 × 1 مانشستر يونايتد

مانشستر سيتي يخشى مفاجآت دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا

قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي.. مواجهة نارية لليفربول ومانشستر يونايتد يواجه الولفز

الأهلي يخشى مفاجآت طنطا

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:58 ص

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

تامر عبد الحميد يكشف مفاجأة جديدة بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

07:31 ص

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

10:01 م

نجم برشلونة يلحق بـ"فيدال"

03:57 ص

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

02:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»