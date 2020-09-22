خالد بن سلمان: نتطلع إلى سلام شامل ودائم في اليمن
الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:03 ص
الفجر
Advertisements
قال الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي: "إننا نتطلع في اليوم العالمي للسلام أن تحل أزمة اليمن ويعود لمحيطه".
وأضاف "بن سلمان:، في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، اليوم الثلاثاء: "إننا نتطلع إلى سلام شامل ودائم في اليمن عبر تنفيذ اتفاق الرياض".
وتابع نائب وزير الدفاع السعودي: "ندعم جهود المبعوث الأممي لليمن لإنجاح مقترح "الإعلان المشترك".
وأضاف "بن سلمان:، في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، اليوم الثلاثاء: "إننا نتطلع إلى سلام شامل ودائم في اليمن عبر تنفيذ اتفاق الرياض".
وتابع نائب وزير الدفاع السعودي: "ندعم جهود المبعوث الأممي لليمن لإنجاح مقترح "الإعلان المشترك".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا