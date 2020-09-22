خالد بن سلمان: نتطلع إلى سلام شامل ودائم في اليمن

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:03 ص
خالد بن سلمان
خالد بن سلمان
الفجر
Advertisements
قال الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي: "إننا نتطلع في اليوم العالمي للسلام أن تحل أزمة اليمن ويعود لمحيطه".

وأضاف "بن سلمان:، في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، اليوم الثلاثاء: "إننا نتطلع إلى سلام شامل ودائم في اليمن عبر تنفيذ اتفاق الرياض".

وتابع نائب وزير الدفاع السعودي: "ندعم جهود المبعوث الأممي لليمن لإنجاح مقترح "الإعلان المشترك".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خالد بن سلمان بوابة الفجر اليمن الفجر السعودية

أخبار تهمك

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة" تصدر بيانا جديدا بشأن فيروس كورونا.. 126 حالة إصابة و17 وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

قُضي الأمر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق في الميركاتو

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

منذ حوالي 14 ساعة

جيلبرتو يوجه رسالة لإدارة الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تامر عبد الحميد يكشف مفاجأة جديدة بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ ساعة الا ربع

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

تفاصيل العرض السعودي المقدم لـ «فايلر» للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يقترب من ضم بديل "سيميدو"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

منذ حوالي 18 ساعة

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد عيد: مستحيل ألبس قميص الأهلي أبويا يغضب عليا

منذ أقل من ساعتين

نجم برشلونة يلحق بـ"فيدال"

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تواصل - السعودية| خالد بن سلمان لـ"الحوثيين": لا تكرروا نفس الخطأ

جهود كبيرة للمملكة العربية السعودية في إنجاح مشاورات السويد

وزير الخارجية اليمني يلتقي المبعوث الخاص للسويد

نائب وزير الدفاع السعودي: الرياض تدعم الحل السياسي في اليمن

نائب وزير الدفاع السعودي يجتمع مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن

"خالد بن سلمان" يجتمع بالمبعوث الأممي لليمن ويؤكد دعم السعودية للحل السياسي

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:58 ص

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

تامر عبد الحميد يكشف مفاجأة جديدة بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

07:31 ص

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

10:01 م

نجم برشلونة يلحق بـ"فيدال"

03:57 ص

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

02:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»