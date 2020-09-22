عاجل.. الاتحاد الأوروبي يضع مجرم حرب ليبي على قائمة العقوبات

أفادت قناة العربية، بأن الاتحاد الأوروبي، وضع في قائمة العقوبات الأوروبية 3 شركات تركية وأردنية وكازاخية.



وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يضع " محمود مصطفى الورفلي" على قائمة العقوبات.



يذكر، أن الرائد محمود مصطفى بوسيف الورفلي (مواليد 1978) هو قائد عسكري ليبي، يعمل أمرًا لدوريات القوات الخاصة الليبية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكابه لجرائم حرب.

