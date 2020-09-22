عاجل.. الاتحاد الأوروبي يضع مجرم حرب ليبي على قائمة العقوبات

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
الورفلي
الورفلي
الفجر
Advertisements
أفادت قناة العربية، بأن الاتحاد الأوروبي، وضع في قائمة العقوبات الأوروبية 3 شركات تركية وأردنية وكازاخية.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يضع " محمود مصطفى الورفلي" على قائمة العقوبات.

يذكر، أن الرائد محمود مصطفى بوسيف الورفلي (مواليد 1978) هو قائد عسكري ليبي، يعمل أمرًا لدوريات القوات الخاصة الليبية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكابه لجرائم حرب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليبيا عقوبات تركيا بوابة الفجر الفجر الاتحاد الأوروبي

أخبار تهمك

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

نجم برشلونة يلحق بـ"فيدال"

منذ حوالي 4 ساعات

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة" تصدر بيانا جديدا بشأن فيروس كورونا.. 126 حالة إصابة و17 وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

منذ حوالي 14 ساعة

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 17 ساعة

قُضي الأمر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق في الميركاتو

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

تامر عبد الحميد يكشف مفاجأة جديدة بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ يوم

برشلونة يقترب من ضم بديل "سيميدو"

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل العرض السعودي المقدم لـ «فايلر» للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 18 ساعة

جيلبرتو يوجه رسالة لإدارة الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

أحمد عيد: مستحيل ألبس قميص الأهلي أبويا يغضب عليا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

المحكمة الجنائية الدولية تلاحق قياديًا ليبيًا مقربا من "حفتر"

خليفة حفتر يصدر أمر بالقبض على "الورفلي" بعد هروبه

حملة اعتقالات جديدة تستهدف عسكريين ومدنيين في تركيا

​جورج كلوني يعلق على الإطاحة برئيس السودان "البشير"

جورج كلوني يدعو لمحاكمة عمر البشير

الوفاق الليبية تصدر مذكرة اعتقال بحق القيادي المطلوب دوليا محمود الورفلي

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:58 ص

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

تامر عبد الحميد يكشف مفاجأة جديدة بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

07:31 ص

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

10:01 م

نجم برشلونة يلحق بـ"فيدال"

03:57 ص

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

02:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»