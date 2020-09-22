تامر عبد الحميد يكشف مفاجأة جديدة بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:31 ص
كارتيرون
كارتيرون
حسام مجدي
Advertisements

كشف تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق عن مفاجأة جديدة بشأن رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الفارس الأبيض.

وأكد تامر عبد الحميد أنه كان يعلم منذ ثلاثة أشهر ماضية بقرار كارتيرون بالرحيل عن نادي الزمالك.

وقال تامر في تصريحاته لبرنامج الماتش: "كارتيرون كان يبحث عن عرض مناسب للرحيل عن الزمالك مؤكدا أن كاريترون لم يوفق مع التعاون في مباراة اليوم بسبب طريقة رحيله عن الأبيض".

وتابع أن إدارة الزمالك تعاملت بشكل محترم مع كارتيرون  ولكن اخطأ في وجود شرط جزائي بقيمة راتب شهرين في عقد كارتيرون  لتحجيمه.

واختتم تامر عبد الحميد حديثه مؤكدا أن  نادي الزمالك "مطمع" لأي شخص يتولى قيادة الفريق  الفنية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتيرون رياضة تامر عبد الحميد الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ يوم

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تامر عبد الحميد يكشف مفاجأة جديدة بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ أقل من ساعة

تفاصيل العرض السعودي المقدم لـ «فايلر» للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

قُضي الأمر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق في الميركاتو

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يقترب من ضم بديل "سيميدو"

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة يلحق بـ"فيدال"

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

منذ حوالي 18 ساعة

أحمد عيد: مستحيل ألبس قميص الأهلي أبويا يغضب عليا

منذ أقل من ساعتين

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 18 ساعة

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة" تصدر بيانا جديدا بشأن فيروس كورونا.. 126 حالة إصابة و17 وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 17 ساعة

جيلبرتو يوجه رسالة لإدارة الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:58 ص

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

تامر عبد الحميد يكشف مفاجأة جديدة بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

07:31 ص

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

10:01 م

نجم برشلونة يلحق بـ"فيدال"

03:57 ص

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

02:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»