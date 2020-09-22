تامر عبد الحميد يكشف مفاجأة جديدة بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك





كشف تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق عن مفاجأة جديدة بشأن رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الفارس الأبيض.





وأكد تامر عبد الحميد أنه كان يعلم منذ ثلاثة أشهر ماضية بقرار كارتيرون بالرحيل عن نادي الزمالك.





وقال تامر في تصريحاته لبرنامج الماتش: "كارتيرون كان يبحث عن عرض مناسب للرحيل عن الزمالك مؤكدا أن كاريترون لم يوفق مع التعاون في مباراة اليوم بسبب طريقة رحيله عن الأبيض".





وتابع أن إدارة الزمالك تعاملت بشكل محترم مع كارتيرون ولكن اخطأ في وجود شرط جزائي بقيمة راتب شهرين في عقد كارتيرون لتحجيمه.





واختتم تامر عبد الحميد حديثه مؤكدا أن نادي الزمالك "مطمع" لأي شخص يتولى قيادة الفريق الفنية.



