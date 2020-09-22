بعد إصابة 9 أشخاص.. إغلاق ملاهي مطروح لحين إشعار آخر

أغلقت الشرطة ملاهي مطروح، والتي شهدت منذ قليل، حادثا أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم تعيين أفراد أمن على الملاهى وأخطرت النيابة للتحقيق، فيما انتقلت المباحث من قسم شرطة مطروح إلى موقع حادث الملاهى لمعاينته.



أصيب 9 أشخاص، في حادث سقوط لعبة "الصاروخ" في منطقة "البوسيت" بالكورنيش، بمرسى مطروح.



ونقلت الإسعاف المصابين إلى مستشفى مطروح العام، حيث اتضح إصابتهم بإصابات متفرقة فى الجسم، وتم ضعهم تحت الرعاية الطبية.



وأصيب في الحادث كل من: نرمين حسنى حسن 35 عاما، من الإسكندرية، ويوسف محمد السيد، عشر أعوام، من الإسكندرية، ويوسف جرجس ظاهر 11 عاما، من الهرم بالجيزة، ومحمد أشرف عبد الله 23 عاما، من القاهرة، ومريم جرجس ظاهر 15 عاما، من الهرم بالجيزة، ونادين محمد السيد 10 أعوام، من الإسكندرية، وأمل صلاح الدين عاشور 52 عاما، من الإسكندرية، وأحمد أشرف مصطفى، 10 أعوام، من الإسكندرية، وونادية حسنى حسن 39 عاما، من الإسكندرية.