أشرف عبد الباقي: خايف على نجوم مسرح مصر من الشهرة السريعة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:45 ص
بوابة الفجر
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أوضح الفنان أشرف عبد الباقي، أن السبب وراء نجاح نجوم مسرح مصر، مشيرًا إلى أنه يرجع بالأساس إلى المساحة التي أعطاها لهم خلال تجربة المسرح.

وعبر في تصريحات إعلامية عن قلقه الشديد على مستقبل نجوم مسرح مصر، قائلًا: "خايف من النقلة السريعة لنجوم مسرح مصر ولكني أتمنى استمرارية نجاحهم وعدم انطفائهم سريعًا".

وأشار إلى أن الفضل يعود  للمخرج خالد جلال في ظهور علي ربيع وويزو وأوس أوس، لافتًا إلى أنه استعان بهم في مسرح مصر عن طريق مسرح  خالد جلال".

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