شاهد.. الصور الأولى لملاهي مطروح بعد سقوط "الصاروخ"

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
ملاهي مطروح
ملاهي مطروح
الفجر
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تنشر الفجر الصور الأولى لملاهي مطروح، بعد سقوط لعبة "الصاروخ"، والذي أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

أصيب 9 أشخاص، في حادث سقوط لعبة "الصاروخ" في منطقة "البوسيت" بالكورنيش، بمرسى مطروح.

ونقلت الإسعاف المصابين إلى مستشفى مطروح العام، حيث اتضح إصابتهم بإصابات متفرقة في الجسم، وتم ضعهم تحت الرعاية الطبية.
شاهد.. الصور الأولى لملاهي مطروح بعد سقوط "الصاروخ"
شاهد.. الصور الأولى لملاهي مطروح بعد سقوط "الصاروخ"
شاهد.. الصور الأولى لملاهي مطروح بعد سقوط "الصاروخ"
شاهد.. الصور الأولى لملاهي مطروح بعد سقوط "الصاروخ"
شاهد.. الصور الأولى لملاهي مطروح بعد سقوط "الصاروخ"
شاهد.. الصور الأولى لملاهي مطروح بعد سقوط "الصاروخ"

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ملاهي مطروح مطروح سقوط الصاروخ الفجر

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