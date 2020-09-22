شاهد.. الصور الأولى لملاهي مطروح بعد سقوط "الصاروخ"
الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
الفجر
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تنشر الفجر الصور الأولى لملاهي مطروح، بعد سقوط لعبة "الصاروخ"، والذي أسفر عن إصابة 9 أشخاص.
أصيب 9 أشخاص، في حادث سقوط لعبة "الصاروخ" في منطقة "البوسيت" بالكورنيش، بمرسى مطروح.
ونقلت الإسعاف المصابين إلى مستشفى مطروح العام، حيث اتضح إصابتهم بإصابات متفرقة في الجسم، وتم ضعهم تحت الرعاية الطبية.
أصيب 9 أشخاص، في حادث سقوط لعبة "الصاروخ" في منطقة "البوسيت" بالكورنيش، بمرسى مطروح.
ونقلت الإسعاف المصابين إلى مستشفى مطروح العام، حيث اتضح إصابتهم بإصابات متفرقة في الجسم، وتم ضعهم تحت الرعاية الطبية.
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