شاهد.. الصور الأولى لملاهي مطروح بعد سقوط "الصاروخ"

تنشر الفجر الصور الأولى لملاهي مطروح، بعد سقوط لعبة "الصاروخ"، والذي أسفر عن إصابة 9 أشخاص.



أصيب 9 أشخاص، في حادث سقوط لعبة "الصاروخ" في منطقة "البوسيت" بالكورنيش، بمرسى مطروح.



ونقلت الإسعاف المصابين إلى مستشفى مطروح العام، حيث اتضح إصابتهم بإصابات متفرقة في الجسم، وتم ضعهم تحت الرعاية الطبية.