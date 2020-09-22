جيلبرتو يوجه رسالة لإدارة الأهلي

طلب الأنجولي سيباستياو جيلبرتو نجم النادي الأهلي السابق الحصول على فرصة عمل داخل النادي في الوقت الحالي.





وشدد جيلبرتو على حبه الشديد لمصر ورغبته في العودة مرة اخرى لبيته بالجزيرة على مستوى العمل الإداري.





وقال جيلبرتو لبرنامج الماتش: "أعشق مصر ولا أستطيع وصف حبي لها، أولاي يبكون من أجل العودة لمصر ودائما نتحدث عنها بأجمل الكلمات".





وتابع: "لعبت ثمانية أعوام في صفوف الأهلي وحصلت على كل الألقاب الممكنة وأشعر بحب الجمهور لي والأحترام بيننا متبادل".





وأضاف جيلبرتو في حديثه: "العمل في مصر كان دائما حلم لي وخاصة بعد ما قدمته مع الاهلي".





وأشار: "الأهلي له فضل كبير على جيبلبرتو وأرغب أن أساهم معه مرة أخرى في النجاح ليس فقط كلاعب كرة، ولكن أيضا على الناحية الادارية".





واختتم: "أنا إبن النادي الأهلي وأتمنى العمل معه مجددا لأني جزء من العائلة وأتمنى الحصول على فرصة".











