أحمد عيد: رمضان صبحي أخطأ بتركه للأهلي وبيراميدز لن يحقق شيئا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
أمل الحلفاوي
Advertisements
كشف أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، عن فرص تحقيق نادي بيراميدز لقب الدوري المصري الممتاز خلال منافسات الموسم المقبل، بعد انضمام رمضان صبحي لصفوف الفريق بشكل رسمي.

وقال عيد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، "من الصعب أن يحقق نادي بيراميدز لقب الدوري المصري الممتاز خلال منافسات الموسم المقبل، خاصة وأنه لايملك هوية البطل التي تؤهله للوصول إلي منصة التتويج بلقب الدوري العام ".

وأشار إلى أن نسبة تحقيق نادي بيراميدز لقب الدوري المصري الممتاز، لن تتخطى مطلقا حاجز الـ5%، مؤكدا أن غير ذلك لن يحدث.

وواصل، "رمضان صبحي كان من الأفضل أن يبقى في النادي الاهلي لبناء تاريخ خاص به كلاعب، ومن ثم الانتقال إلى نادي بيراميدز، والتحاقه لصفوف الفريق السماوي في الوقت الحالي قرار خاطئ".



أخبار تهمك

تفاصيل العرض السعودي المقدم لـ «فايلر» للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

قُضي الأمر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق في الميركاتو

منذ حوالي 10 ساعة

مبلغ مالي ضخم يدخل خزائن برشلونة من رحيل سيميدو

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

منذ حوالي 16 ساعة

نجم برشلونة يلحق بـ"فيدال"

منذ ساعتين و 55 دقيقة

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يستهدف صفقة غير متوقعة في الميركاتو

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يقترب من ضم بديل "سيميدو"

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 15 ساعة

جيلبرتو يوجه رسالة لإدارة الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

نجم الأهلي يكشف حقيقة نهاية مشواره بسبب الإصابة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تصدر بيانا جديدا بشأن فيروس كورونا.. 126 حالة إصابة و17 وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ يوم

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:57 ص

نجم برشلونة يلحق بـ"فيدال"

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

10:01 م

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

02:27 م

برشلونة يقترب من ضم بديل "سيميدو"

04:25 ص

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

03:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»