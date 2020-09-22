برشلونة يقترب من ضم بديل "سيميدو"

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:25 ص
اريك جارسيا
اريك جارسيا
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسباني، عن توصَّل نادي برشلونة لاتفاق مبدئي مع مانشستر سيتي، للظفر بخدمات أحد لاعبي الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي الجارية.

ووفقاً لبرنامج "تشيرينجيتو" الإسباني، فإن الفريق الكاتالوني توصل لاتفاق مبدئي مع السيتي حول التعاقد مع المدافع إيريك جارسيا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة".

وواصل:" أن كلا من الناديين اتفقا على تغريم فريق برشلونة 18 مليون يورو قيمة الصفقة المحتملة".

وأضاف:"لم يتم الإعلان الرسمي عن انتقال جارسيا إلى برشلونة، حتى إتمام الإتفاق مع السيتي، والتعاقد مع مدافع جديد ليحل غياب جارسيا".

واختتم:"أن عملية بيع سيميدو، ظهير أيمن الفريق الكاتالوني، إلى وولفرهامبتون الإنجليزي، ستسمح بدخول برشلونة في عملية ضم جارسيا، بجانب تقديم عرض محتمل إلى سيرجينو ديست نجم أياكس الهولندي".

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