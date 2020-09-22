آري بابل يمنح الزمالك مهلة جديدة لحسم مصيره





قام الأنجولي آري بابل نجم نادي أول أغسطس بمنح نادي الزمالك مهلة جديدة بحسم مصيره بشكل نهائي سواء بالرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي أو البقاء مع الأبيض.





وكان بابل قد أكد في تصريحات تليفزيونية منذ يومين يؤكد أنه ينوي فسخ عقده مع نادي الزمالك ومقاضاة النادي بسبب عدن رد النادي على اتصالاته وعدم حصوله على مستحقاته منذ ثلاثة أشهر.





ومنح أري بابل نادي الزمالك مهلة لمدة ثلاثة أيام من الآن لتحديد مصيره بشكل نهائي مع النادي





وأرسل وكيل أعمال بابل ايميل لنادي الزمالك يطلب فيه تحديد مصيره من الانضمام للفريق وارسال تذاكر الطيران الخاصة به وبعائلته، وذلك خلال ثلاثة أيام فقط.











