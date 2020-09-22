هل يقاضي كريم نيدفيد المركز الطبي الذي أخطأ في تشخيص إصابته؟

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:56 ص
الاهلي
الاهلي
حسام مجدي
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كشف كريم نيدفيد نجم الناظي الأهلي عن موققه من مقاضاة المركز الطبي الذي أخطأ في تشخيص إصابته وكان سبب في غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

وأكد كريم نيدفيد أنه يتمنى العودة مع الفريق والمشاركة في بداية الموسم الجديد بشكل منتظم.


وقال نيدفيد في تصريحات لبرنامج الماتش أنه تراجع عن مفاضاه المركز الطبي الألماني بسبب جراحته الخاطئة مؤكدا أن القرار يخص النادي الأهلي في النهاية.

وتابع أنه لم يعلم شيء عن انضمام رمضان صبحي لبيراميدز خلال الفترة الماضية ويرفض تقييم موقفه رغم انه صديقه المقرب. 

وأضاف أنه يسعى للحاق بـ اولمبياد طوكيو المقبلة  وشوقي غريب على تواصل دائم معه خلال الفترة الماضية.

وأتم كريم نيدفيد حديثه قائلا أنه يشكر جماهير الأهلي على الدعم بعد إصابته ويعد بالتألق عقي تعافيه منها.



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كريم نيدفيد المركز الطبي الاهلي

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