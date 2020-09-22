أحمد عيد عبد الملك يختار تشكيل الزمالك المثالي على مر العصور

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:24 ص
الزمالك
الزمالك
أمل الحلفاوي
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كشف أحمد عيد عبد الملك نجم منتخب مصر السابق، عن التشكيل المثالي لنادي الزمالك من وجهة نظره عبر تاريخ النادي منذ إنشاؤه عام 1911.

وجاءت اختيارات أحمد عيد عبدالملك في تصريحاته التلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس كالتالي:

حراسة المرمي: عادل المأمور 

خط الدفاع: أحمد رمزي ،إبراهيم يوسف،أشرف قاسم ،محمد صلاح

خط الوسط: إسماعيل يوسف،طارق حامد ،حازم إمام ،حسن شحاتة

خط الهجوم: جمال عبدالحميد، عبدالحليم على



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