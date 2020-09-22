نجم الأهلي يكشف حقيقة نهاية مشواره بسبب الإصابة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:57 ص
الاهلي
الاهلي
حسام مجدي
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تحدث كريم نيدفيد نجم النادي الأهلي للمرة الأولى عن الإصابة التي تعرض لها وغاب على أثرها لفترة طويلة عن الملاعب ومدى دعم النادي له.

وأكد كريم نيدفيد أن بطولة الدوري تكون دائما هامة للاعبين في كل موسم لأن الأهلي دائم يستهدف حصد كل البطولات الذي يشارك بها.

وقال نيدفيد في تصريحات لبرنامج الماتش:"حالتي الصحية تتحسن من وقت لأخر خلال الفترة الجارية والأمور مستقرة".

وتابع أن ما تردد عن انتهاء مشواره الكروي بسبب الإصابة عار تماما من الصحة وإجتهادات ليس لها علاقة بالواقع مؤكدا أن الأمر مستقر الأن تماما.

وأضاف أن الأهلي يصرف مستحقاته المالية ومكافأت البطولات كأنه متواجد ويشارك في المباريات.

وأتم أنه يشكر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على دعمه المستمر له خلال فترة إصابته هذه.



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