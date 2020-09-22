ميدو: كوبر الأنسب لقيادة الزمالك بعد باتشيكو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:26 ص
هيكتور كوبر
هيكتور كوبر
أمل الحلفاوي
Advertisements


عبر أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن اقتناعه بما قدمه هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر الأسبق، مع الفراعنة خلال الفترة التي قضاها.

وأكد أن طريقته كانت الأنسب لقيادة الفراعنة، مشيرا إلى أنه لو كانت تغيرت، كان المنتخب "هيشيل الطين"، على حسب وصفه.

وأشار ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن منتخب مصر لم يكن لديه اللاعبين القادرين على اللعب بشكل هجومي والتحول الهجومي المميز، لذا كانت طريقة كوبر هي الأنسب.

ورشح ميدو، كوبر لقيادة الزمالك، مؤكدا أنه الخيار الأمثل لتدريب الأبيض، في حال لم يتم الاتفاق مع باتشيكو لتولي المهمة الفنية للفريق.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيكتور ميدو رياضة الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ يوم

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مبلغ مالي ضخم يدخل خزائن برشلونة من رحيل سيميدو

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 13 ساعة

حسام غالي يقترب من العودة للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

منذ حوالي 10 ساعات

تفاصيل العرض السعودي المقدم لـ «فايلر» للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلونة رفض عرض ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي للحكومة بشأن الصعيد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة" تصدر بيانا جديدا بشأن فيروس كورونا.. 126 حالة إصابة و17 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستهدف صفقة غير متوقعة في الميركاتو

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يودع لاعب جديد في صدمة غير متوقعة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

منذ حوالي 13 ساعة

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 12 ساعة

قُضي الأمر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق في الميركاتو

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

02:27 م

عاجل.. "الصحة" تصدر بيانا جديدا بشأن فيروس كورونا.. 126 حالة إصابة و17 وفاة

11:57 م

قُضي الأمر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق في الميركاتو

08:30 م

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

03:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»