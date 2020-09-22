ميدو يكشف أسباب تراجع مستوى مروان محسن

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:29 ص
ميدو
ميدو
أمل الحلفاوي
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كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، عن أسباب تراجع مستوى مروان محسن مهاجم النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وبالتحديد بعد عودته من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "مروان  محسن يتعرض لضغوطات وانتقادات كبيرة ويتأثر بشكل كبير بانتقادات الجماهير له ".

وأشار إلى أن التأهيل الخاطئ بعد إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي رفقة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون، كان سببا في تراجع مستواه بشكل كبير.

وأضاف، "مروان محسن يركز مع الانتقادات ويسمع ويصب تركيزه مع السوشيال ميديا وهو ما يؤثر عليه بشكل سلبي".

واختتم، "نصيحتي لمروان محسن أن يبتعد بشكل كبير عن السوشيال ميديا ولايلتفت للانتقادات وأن يضع تركيزه الكامل داخل الملعب وفي التدريبات الجماعية للفريق".



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