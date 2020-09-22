تعرف على أبرز أحداث الحلقة الـ 13 من "الوجه الآخر"

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:57 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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بدأت منذ ساعات الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "الوجه الآخر" ، المذاع علي قناة cbc دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

وبدأت أحداث الحلقة بخطبة هدي الأتربي والتي تجسد شخصية "ملك" لشريف الساكت "إسلام حافظ " وذلك بعد أن انفصلت عن مروان شقيق زوجة أخيها يحيي.

وحزن محمد ناصر "مروان" بعد أن تمت خطبة ملك لحبه الشديد لها بالرغم من انفصالهما وذهب إلي منزلها ووقف بالخارج ليراها ويودعها فوجدها مع خطيبها شريف وانتابته مشاعر الوجع والحسرة.

ثم غادر دون أن يتحدث إليها وفي الطريق وبينما يستعيد ذكرياته معها تعرض لحادث مروع أدى إلي نقله للمستشفي وأخبر الطبيب عائلته بأن حالته غير مستقرة.

وتوالت الأحداث وعلمت ندي موسي "فرح" بعد ذهابها للطبيبة أنها حامل من زوج شقيقتها نسرين طافش "سارة" بعد أن جمعتهما علاقه سابقاً .

وأخبرت فرح ماجد المصري زوج شقيقتها سارة والذي يجسد شخصية "يحيي" بأنها حامل ليجدوا حلاً للمشكلة ولكنه تخلي عنها وأخبرها أنه لا يستطيع أن يتزوجها الآن أو يعترف بالجنين وطلب منها أن تُجهد الطفل ، وردت عليه بأنها حاولت أن تفعل ذلك لكن الطبيبة المعالجة لها رفضت هذا لأن هذا يعتبر جريمة غير مشروعة ، وهددت فرح يحيي بإنه إن لم يجد حلاً لتلك المشكلة التي حلت بهم فسوف تخبر شقيقتها ساره عن ما حدث بينهم.

مسلسل "الوجه الآخر " يُناقش قضية مهمة في المجتمع، وهو صراع الأموال بطرق غير مشروعة، ويدخل فى العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية، ويتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامي تشويقي ، ويشارك في بطولته نخبة من المع النجوم منهم "ماجد المصري ، نسرين طافش ، هدي الأتربي، إسلام حافظ ، مادلين طبر " ومجموعة من ضيوف الشرف.


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