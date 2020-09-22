أشرف عبد الباقي يروي تفاصيل يوم وفاة علاء ولي الدين.. وكيف استقبل صدمة رحيله؟

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:46 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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الفنان أشرف عبد الباقي، عن اليوم الذي توفي في الفنان الراحل علاء ولي الدين، الذي كان تجمعه به صداقة قوية.

وقال عبد الباقي، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس " مازلت أتذكر تفاصيل يوم وفاة علاء ولى الدين، فكان فى أول أيام عيد الأضحى أعتدنا أن نقوم بذبح الأضحية والمعايدة على بعضنا البعض في مثل هذا اليوم كل عام".

وأضاف: "بعدما انتهيت من الذبح وجدت رقما غريبا يتصل بى فإذا بمعتز أخوه يطلب منى سرعة المجيء".

وأضاف "توجهت على الفور له ونقلناه للمستشفى، ولكنه توفى وكان على أن أبلغ مصر كلها بخبر وفاته فكان موقف صعبًا جدًا".

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