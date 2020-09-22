أشرف عبد الباقي يكشف كيفية قضائه فترة "كورونا"

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:25 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشف الفنان أشرف عبد الباقي، كيفية قضائه فترة الحجر المنزلي بسبب أزمة "فيروس" كورونا" المستجد التي تعرضت لها مصر ودول العالم.

وقال خلال لقائه في برنامج صاحبة السعادة مع النجمة إسعاد يونس إنه كان يبحث عن أي شيء يشغل به وقته خلال الحجر الصحي.

وأشار إلى أن لديه ورشة نجارة صغيرة فى بيته بدأ يعمل بها مجددًا ويحضر فروع الأشجار ويصنفرها ويصنع بعض الأشياء فى تلك الورشة ويحاول جاهدا أن يكون مشغولا دائما.

وأضاف: "أنا طيلة حياتي أحب الشقى وأحب العمل الشاق، كما أننى استثمرت تلك الفترة أيضا فى تحويل حوض صغير كان مزروع ورد لزراعة حبوب الطماطم والفلفل والباذنجان ولم أجن فى النهاية سوى ثلاثة باذنجانات".

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