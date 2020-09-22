أحمد عيد: فرحان في كارتيرون وأتمنى أن يخسر التعاون في كل مبارياته

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:59 ص
احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك
أمل الحلفاوي
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أبدى أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، سعادته بتحقيق نادي الشارقة الاماراتي الانتصار على نادي التعاون السعودي بسداسية نظيفة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا.

وتحدث عيد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "بكل تأكيد سعيد بانتصار الشارقة على التعاون، واتمنى هزيمة الفريق السعودي في كل المباريات بسبب كارتيرون".

وأشار إلى أن كارتيرون رحب عن الزمالك بطريقة سيئة، مؤكدا أنه من الطبيعي أن يفرح في هزيمته في كل المسابقات لانتمائه للقلعة البيضاء.

والتحق كارتيرون بنادي التعاون السعودي، خلفا للمدير الفني المؤقت عبدالله عسيري، بعد فسخ تعاقده بشكل رسمي مع نادي الزمالك، بعدما دفع الشرط الجزائي.



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