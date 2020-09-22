بهذه الصورة.. لقاء الخميسي تستعيد ذكريات طفولتها

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:42 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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استعادت الفنانة لقاء الخميسي ذكريات طفولتها ، حيث شاركت لقاء جمهورها صورة لها وهي طفلة لا تتعدي الثانية من عمرها ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت لقاء علي الصورة قائلة: "في يوم من الأيام كنت أميرة صغيرة".

يُذكر أن أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك"، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني.

كما شاركت في المسلسل جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.


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