إسعاد يونس تستعيد ذكريات مسلسل "السقوط في بئر سبع"

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:28 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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استعادت الفنان إسعاد يونس ذكريات مسلسل "السقوط في بئر سبع" الذي شاركت في بطولته في التسعينات.

وشاركت جمهورها صورة من كواليس المسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت إسعاد يونس  في الصورة برفقة حنان ترك ومحمد لطفي وآخرين ، وعلقت قائلو:" من كواليس مسلسل السقوط في بئر سبع".

علي صعيد آخر تصدرت الفنانة إسعاد يونس مؤخرًا تريند تويتر ، وذلك بعد تنمرها على إحدى الفلاحات التى كانت تعمل عند والدتها، الأمر الذى أدى إلى تعرض إسعاد يونس لسيل من الانتقادات وحملة قوية عليها هدفها الهجوم عليها ومقاطعة أعمالها وبرنامجها الشهير صاحبة السعادة.

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