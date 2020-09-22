تقديرا لجهودها الرياضية والمجتمعية.. تكريم شرفي لـ"الأم المثالية" في سوهاج

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:30 ص
بوابة الفجر
حسن موسى
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فرحة عارمة سيطرت على أسرة "فوزيه عبد القادر أبو حنفي"، "72" عاماً” بعد اختيار أبناء القرية لها بقيادة الكابتن عادل عبد الواحد والكابتن رفاعي تمام أبو محسب وتكريمها وإهدائها لقب الأم المثالية الشرفي لعام 2020، وذلك بسبب دعمها الكبير للشباب في المجال الرياضي والإجتماعي من خلال جمعية مفاتيح الخير، والتي تم تحويل اسمها إلى " جمعية الأم المثالية" بعد هذا التكريم.

 

وتقيم الأم المثالية بقرية برخيل ، التابعة لمركز البلينا ، بمحافظة سوهاج ، ويعمل زوجها بالزراعة ، وقامت بتربية أبنائها على الأخلاق الكريمة.

 

ويقول صابر عبد العليم خليل، نجل للأم المثالية، إن والدته تعبت كثيرا في تربيته وأشقائه، وقد حرصت على غرس القيم الدينية والأخلاقية في سلوكياتهم، والاعتماد على النفس في مواجهة الحياة ومعاناتها.

 

وتقول صفاء عبد العليم خليل، نجلة الأم المثالية، لقد تعلمت من أمي الكثير من الأشياء، ومن أهمها الصبر والكفاح وتربية الأبناء تربية صالحة نافعة للمجتمع والوطن.

 

بينما يقول سالم ياسين مدير أكاديمية نادي الإسماعيلي بمركز البلينا، إن السيدة الفاضلة لم تبخل في تقديم أي دعم بالمجال الرياضي، مشيرا إلى أنها تستحق القب عن جدارة واستحقاق.

 

وأعرب الأبناء، عن فرحتهم بحصول والدتهم على لقب الأم المثالية، ، فهى أم تسحق كل خير ولم تدخر جهدا فى تربية أولادها وأفنت عمرها فى تربيتهم وحصولها على لقب الأم المثالية جزء بسيط لرد جميلها علينا.

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