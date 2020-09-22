رد ناري من مرتضى منصور على عقوبة اتحاد الكرة
الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:28 ص
رامي بيشاي
Advertisements
علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار لجنة الانضباط بتغريمه وايقافه من أي نشاط كروي لمدة 6 مباريات.
وقال مرتضى في تصريحات لبرنامح زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"لا يوجد أي لائحة تنص على عقوبة رئيس نادي".
وواصل: "يا عمرو يا جنايني، أنا ممكن أجيلك البنك وأخدك وأنزل".
وأنهى تصريحاته مطالباً وزير الشباب والرياضة بالتدخل وإنهاء المهزلة على حد وصفه.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا