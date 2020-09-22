رد ناري من مرتضى منصور على عقوبة اتحاد الكرة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:28 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
رامي بيشاي
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علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار ‏لجنة الانضباط بتغريمه وايقافه من أي نشاط كروي لمدة 6 مباريات.‏

وقال مرتضى في تصريحات لبرنامح زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:"لا يوجد أي لائحة تنص على عقوبة رئيس ‏نادي".‏

وواصل: "يا عمرو يا جنايني، أنا ممكن أجيلك البنك وأخدك وأنزل".‏

وأنهى تصريحاته مطالباً وزير الشباب والرياضة بالتدخل وإنهاء المهزلة ‏على حد وصفه.‏



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