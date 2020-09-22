بعد حصول 30% من الطلاب على أكثر من 90%.. "شوقي": الأرقام خادعة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن أولياء الأمور عليهم أن يقتنعوا بأن الدولة تحاول أن تسلح أبنائهم بمهارات حقيقية في هذا العصر، مشيرًا إلى أن حصول أكثر من 30% من الطلاب على أكثر من 90% لا يعبر عن أي شيء، وهذه الأرقام خادعة وغير عادلة وتعبر عن خلل حقيقي في مجال التعليم.



وتابع "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن الأبحاث هي سر تقدم الدول، لافتَا إلى أنه يعلم ما حدث في الأبحاث التي طلبت من الطلاب هذا العام، معقبًا: "أنا عارف كل حاجة، وعارف البحث بيتباع فين وبكام"



هذا وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن الوزارة تسعى لإعداد وتدريب الطلاب على استخدام العقل والتكنولوجيا في سن صغير، معقبا: " نظام أون لاين أصبح أمر واقع ولن يتم التراجع عنه بعد كورونا".



وأضاف، أن أزمة كورونا نبهتنا أهمية نظام "أون لاين" في حياتنا اليومية وبخاصة في التعليم، مشيرا إلى أن الطلاب يستطيعون التكيف مع النظام الجديد أكثر من أولياء الأمور، معقبًا: "الخوف لدى أولياء الأمور هو اللي بيعرقل قدرتنا على إنقاذ الولاد".



ووجه وزير التربية والتعليم، حديثه لأولياء الأمور قائلًا: "لا تحرموا الأولاد من التعلم أفضل مما تعلمنا، مؤكدا أنه لا يوجد استبدال لنظام المدرسة بـ نظام الأون لاين".

