أول تعليق من مرتضى منصور بعد هزيمة كارتيرون الكارثية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:25 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
رامي بيشاي
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علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على هزيمة ‏التعاون السعودي، بسداسية نظيفة، على يد الشارقة الاماراتي، بمنافسات ‏دوري أبطال اّسيا.‏

وقال مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:"دة مصير أي حد بييجي على مرتضى منصور، ‏وليكم في سيد نوفل خير دليل".‏

وواصل:"كارتيرون حقق انجازه مع الزمالك خلال أسبوعين فقط وحدثت ‏الانتكاسة مع التعاون في 48 ساعة فقط".
وأنهى تصريحاته:" هذا هو جزاء تصريحات رئيس التعاون السعودي، ‏والله هو من له الأمر وليس هو".‏



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مرتضى منصور كارتيرون رياضة رئيس التعاون الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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