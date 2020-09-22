"الفجر الفني" ينشر صورة جديدة لهاني شاكر مع أحفاده في كواليس برنامجه بـ "تيك توك"

حصل "الفجر الفني" علي صور جديدة تجمع النجم هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بأحفاده وذلك في تصوير كواليس تصوير حلقات "برنامج "خواطر ومواقف في حياة هاني شاكر" على تطبيق "تيك توك" العالمي.



وتذاع الحلقات حصريًا علي حساب هاني شاكر علي تيك توك.



يذكر أن النجم هاني شاكر، اعلن انضمامه لتطبيق تيك توك، مؤخرًا حيث تعرض الحلقات كل ثلاث أيام ويتحدث بها عن بدايته الفنيه ومواقف في حياته ونصائح للفنانين الشباب.



