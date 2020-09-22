حمودة: دعوات المقاول الهارب للتظاهر وهمية مثل طلقات الصوت (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، عن كيفية تغير تعامل جماعة الإخوان الإرهابية مع دعوات المقاول الهارب محمد علي، وتبادل الاتهامات بينهما.



وقال "حمودة" في لقائه عبر "سكايب" ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين: "هناك لهجة مختلفة في التعامل مع المقاول الهارب وكيف كانوا يعتبروه رمز للسلطة وإزاي التفوا حوله، وفي هذه المرة انتقدوه، وقالوا له لو عايز تعارض ما تنزل تعارض من داخل مصر".



وأضاف الكاتب الصحفي: "دعوات المقاول للتظاهر هي عملية وهمية أقرب إلى طلقات الصوت من الطلقات الفعلية، وما يقوم به محمد علي مشاهد تمثيلية على شاشات القنوات، وجماعة الإخوان يؤدون أدوار تمثيلية اكتر منها ادوار حقيقية، وهذا ما يفسر قدر الشائعات والأخبار الكاذبة لكي تخلق مسافة بين المواطن والدولة والتشكيك في كل حاجة وادعاء أن هناك فساد وخلافات بين مؤسسات الدولة ومحاولة إظهار الدولة على أنها معادية للدين وتهدم المساجد وهذا كلام عار تمامًا عن الصحة والدليل أن أمام كل مسجد يتم هدمه بسبب مشكلة يتم بناء من أربع إلى خمس مساجد أمامها".